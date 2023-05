Vecino del hombre rescatado entre toneladas de basura: "Los gusanos salían por debajo de la puerta"

Uno de los vecinos de este hombre cuenta: "Siempre tuvo obesidad pero se movía. Antes de la pandemia le veíamos, trabajaba en el aeropuerto y tenía un vehículo especial de la empresa para trasladarlo porque no cabía en el público". Y añade: "Después de la pandemia ya no le vimos, pedía comida por 'Glovo' y la guardaba". Mayka le pregunta acerca de las llamadas que han hecho durante estos tres años los vecinos y la postura del alcalde: "Hemos preguntando al Ayuntamiento del Prat y aseguran que no había constancia de este tema, pero tanto tú como otros vecinos habéis llamado infinidad de veces y los gusanos salían por la puerta". A lo que el vecino responde: "Hay denuncias. Hace un par de meses vinieron los bomberos pero no pudieron acceder, no tenían la orden".