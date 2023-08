La embajada española, tras hablar con Daniel Sancho: "Se interesó por saber qué cobertura mediática está recibiendo su caso en España"

Vicente Cacho, de la embajada de España en Tailandia, sobre Daniel Sancho: "Sabe que su delito está penado con pena de muerte... no ha llorado, se ha mantenido fuerte"

'El programa del verano' entrevista en directo a Vicente Cacho, encargado de negocios en la embajada de España en Tailandia, para saber todos los detalles de cómo se encuentra Silvia Bronchalo y, sobre todo, cómo ha visto a Daniel Sancho tras hablar personalmente con él.

El preso español ha tenido dos visitas en un mismo día. Un encuentro con Silvia Bronchalo que ha durado alrededor de 45 minutos, donde Daniel Sancho ha reconocido los hechos, no ha llorado y le ha pedido a su propia madre que sea fuerte. Tras ello, el detenido se ha reunido durante 15 minutos con Vicente Cacho, de la embajada española, en la misma cárcel.

Las palabras de la embajada española, tras hablar con Daniel Sancho

Vicente Cacho comparece ante los medios de comunicación para explicar cómo se encuentra Daniel Sancho y cuál es el unto de vista de la familia tras acompañar a Silvia Bronchalo en todo momento en Tailandia: "La familia es consciente que Daniel confesó, pero con la madre no he hablado de eso...".

El periodista pregunta a Vicente si Daniel Sancho ha confesado el mismo relato a su madre que a los policías. Ante esta cuestión, el representante de la embajada dice: "No lo sé, no he estado presente durante la conversación con la madre".

"Él sí está interesado por saber qué cobertura mediática está recibiendo en España, sabéis que Daniel es una persona mediática, yo le he dicho que está recibiendo cobertura y quizás eventualmente se plantée hacer alguna declaración a la prensa", sentencia Vicente Cacho.

"No sé si la familia sabía que venía aquí de vacaciones con Edwin Arrieta, no he entrado a hablar de eso con la familia", explica el representante de la embajada. Tras esto, Vicente Cacho apunta que "Daniel a día de hoy está tranquilo, está en una montaña rusa emocional, pero a día de hoy está más tranquilo que ayer".