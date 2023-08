El horror de María del Monte durante el asalto en su domicilio: "La amordazaron y maniataron con violencia al reconocerla"

Inmaculada Casal realizó una serie de declaraciones a la prensa para explicar cómo se encuentra: "No dormimos, han atacado mi casa, mi habitación... han entrado cinco tíos encapuchados, nos han dejado sin nada, se han llevado todo lo de nuestra vida". Tras esto, la propia María del Monte también quiso narrar el horror que vivieron: "Esto no se lo deseo a nadie, gracias a Dios estamos todos bien y no ha habido ninguna desgracia".