El periodista empieza explicando que Isabel Pantoja "había etsado muy molesta por las declaraciones que hizo su hija en plató tras la salida de su madre del hospital cuando fue a ver a su hijo". Unas palabras donde Isa Pantoja se pronunció sobre la operación de Kiko Rivera : "No tenemos relación, mi madre es la que me informa de todo , estoy completamente enterada y lo importante para mí es que él esté bien".

Las declaraciones de Isa Pantoja no sentaron nada bien a su madre puesto que tenía un conflicto con su hijo Kiko Rivera y porque destacaba una buena sintonía con su hija que, según aporta Atnonio Rossi, no existía. El colaborador es claro al hablar sobre el motivo que lleva a Isa a decir que tiene comunicación con la cantante: "La protección, es una manera de proteger a su madre porque la realidad es otra...".

Antonio Rossi confirma que la relación entre Isabel Pantoja y su hija es inexistente: "La realidad es que no hablan por teléfono, no le pasan el teléfono, no ve a su nieto, es que no hay relación". Tras esto, el colaborador suelta el gran bombazo: "Isabel Pantoja no piensa ir a la boda de su hija, es que creo que ni se le ha planteado la posibilidad de ir".