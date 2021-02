El director y la subdirectora acusados de estafar y robar a al menos 2 ancianos y cambiar su testamento

Según la policía, llegaron a sustraer hasta 66.000 euros a una de las víctimas y una vivienda

El sobrino de una de las víctimas enseña el testamento en el que figuran Agustín y Almudena como herederos universales

Agustín y Almudena, director y subdirectora de una residencia de El Molar, en Madrid han sido detenidos por la Unidad de delitos económicos y fiscales de la Policía por presuntamente haber estafado y robado a al menos dos residentes, aunque podría haber más. Según los investigadores los detenidos habrían cambiado las cuentas de sus victimas a otro banco y con las nuevas tarjetas podían acceder libremente a su dinero, llegando a sustraer hasta 66.000 euros a uno de los residentes. También llegaron a modificar el testamento de uno de ellos para ponerse como herederos, por lo que ya habrían conseguido un chalet en el municipio madrileño.

Habla el director de la residencia en la que han estafado a al menos dos ancianos

Los vecinos de El Molar y los familiares de los ancianos de la residencia no dan crédito a lo sucedido, definen a los acusados de personas normales y muy afables con todo el mundo, y es que han conseguido engañar incluso al director del geriátrico. Luis ha querido dar la cara y afirma que no da crédito con todo esto: "Me llamó mi hermano contándome lo que ocurre y nos quedamos de piedra porque nadie se puede esperar una cosa así. Estas dos personas llevan muchos años trabajando aquí y estamos extrañadísimos de que haya pasado algo así, han tenido ocasiones para robar dinero si hubieran querido y nunca ha faltado nada". El director asegura que todavía no saben cual es la acusación real y sigue insistiendo en que le parece algo inconcebible a que estas personas hayan hecho algo así.

El sobrino de una de las víctimas cuenta la situación

Toda la información salía a la luz gracias a Luis, el sobrino de Mariano, una de las víctimas. Se enteró de todo gracias a que su tío le empezó a dar algunos detalles y además, por el soplo de uno de los trabajadores de la residencia. Este hombre ha estado en directo para enseñar el testamento de Mariano, cambiado el 23 de septiembre de 2020 y donde figuran como herederos universales a Agustín y a Almudena de todos los bienes y para contar la situación: "Una persona me llama y me dice: 'He visto a tu tío que el director y la subdirectora le están sacando de un coche para temas notariales".