Nacho Guerreros, José Mota y David Muro, estafados por Paco Sanz: "No puede pedir perdón porque es un ser despreciable"

José Mota, David Muro y Nacho Guerreros: "Todo esto es una basura"

David Muro, actor de la famosa serie 'Escenas de matrimonio' declara: "Lo conocí, me enseñó sus papeles, parecía que todo estaba en orden y me puse a mover todo aquello". Ahora, el artista reconoce que "es triste cuando sale la basura del tipo este, no me molesta por el dinero, que lo tiene que devolver como todos los que mangan, pero son las formas porque hay mucha gente que de verdad lo necesita".