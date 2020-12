Antonio Canales, tras la detención de Rafael Amargo: "Es un gran golpe, llevo dos meses trabajando con él"

Antonio Canales asegura que han vivido estos meses muy unidos y no ha notado nada

"Esto es un gran golpe" , confiesa Canales con el rostro muy serio. "Tengo la misma sorpresa que tiene toda España, me encantaría poder abrazarlo, decirle te quiero, darle ánimo y adelante" , continúa el amigo del detenido. El bailarín no se lo termina de creer, puesto que han estado trabajando codo con codo durante este último tiempo: "Llevo dos meses a su lado, terminé mi contrato con él hace 10 días, hemos vivido estos meses muy unidos y no he notado nada ", explica.

"Es mi Rafa, es mi niño y no entiendo lo que ha podido pasar"

Antonio afirma que le encantaría poder hablar con su amigo: "Me gustaría estar con él 10 minutos y decirle cuéntame: ¿Cómo puedo estar dos meses a tu lado y no sentir nada?". Algo por lo que se muestra afectado "lo conozco desde que era pequeño, es mi Rafa, es mi niño, y de repente este golpe, no entiendo lo que ha podido pasar". Y asegura que él no conoce al resto de detenidos: "Yo no se ni quienes son".