La casera agredida por Rafael Amargo, sobre el tráfico de drogas: "Le he visto en casa con mucho material"

Las imágenes de Rafael Amargo en plena calle, con los Mossos d'Esquara tras agredir a su amiga y casera han supuesto un aliciente más en una trama por narcotráfico que ha acabado con su detención. Noelia, con la voz desgarrada, confiesa la agresión: "Cuando intento hablar con él por las buenas, para que se marche o me pague, él me coge del cuello, se va a su habitación y empieza a amenazarm e".

El temerosos suceso no acabó ahí, pues el bailarín terminó fuera de sí y, como explica la víctima, "d estrozó la habitación, dejó la casa completamente destrozada, entonces llamé a los mossos para que Rafael abandonara el domicilio".

Rafael Amargo cambió de actitud a partir de su adicción

El cambio de actitud estaba claro para Noelia: su juego con las drogas. " Él me contaba que tenía problemas de adicción, yo le ayudaba todo lo que podía pero tampoco puedes ayudar a alguien que no quiere", confiesa resignada.

Rafael Amargo y el tráfico de drogas: "No me sorprende"

Ana Rosa hace una pregunta muy directa a Noelia: "¿Crees que ha podido llegar a traficar con drogas?". La que fuese amiga del bailarín, con el gesto serio, contesta: "No lo sé, pero no me sorprende".