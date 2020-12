Las declaraciones de los implicados en Castro Urdiales y el testamento que la victima firmó antes del crimen

Jesús Mari fue asesinado, le cortaron la cabeza y la envolvieron en varias bolsas. Luego, Mari Carmen pasó la bolsa a una amiga para que se la guardara, justificando que dentro había unos juguetes sexuales que no quería que fuesen descubiertos.

Mari Carmen, principal sospechosa, ante el juez: "No he tenido nada que ver"

La pareja de Jesús Mari, que compró una motosierra y casualmente cedió la bolsa con la cabeza de la víctima a su amiga, declara ante el juez: "No he tenido nada que ver con la desaparición de mi marido ni con su muerte".

La sospechosa declara que ha sido un duro golpe ver a su pareja muerta y que no sabe cómo ha podido ocurrir: "Estábamos muy enamorados, lo que le han hecho me ha destrozado la vida. Y la de mi marido...". Además, matiza: "Lo peor es que no lo voy a volver a ver".