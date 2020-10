Triple crimen de Móstoles: la familia paterna asegura que la abuela "mandó matar a su hija"

La declaración de los miembros de la familia paterna

La familia paterna apunta a que la abuela materna mandó que los mataran y así se lo han contado al juez. En primer lugar, José Manuel Munilla, familiar de las víctimas , asegurando que "la madre de Pilar le amenazó de que la iba a matar, mandó a Emilio David y a Manuel a que los mataran" . Además, puede saberse que el día de los hechos las niñas están en casa de la abuela materna y hay una discusión, lo que afirma María del Mar, familiar "la abuela materna le dijo a la niña que no se iba a pedir, que iba a decir lo que ella dijera" y que además "se iba a quedar en casa encerrada" , lo que hace que las niñas pidan ayuda y su padre le dice a su hermano que vaya a buscarlas "le llama por teléfono y le dice: 'hermano, mis hijas están en Arroyomolinos en casa de su abuela y están llorando que quieren venir, ¿puedes ir a buscarlas? Porque él no tiene carné de conducir".

El padre de las niñas asegura que la abuela amenazó con matar a su mujer

Felipe, el mayor afectado en este crimen en el que fallecían su mujer, su hija menor y su hermano, también declaraba, y contaba que existe una llamada que sería clave en la investigación: "Dijo: 'Mira Pilar, siempre estás igual, yo te he dado la vida, yo te la quito' y fue cuando afirmó que: 'ahora mando a tus hermanos a que te maten" y da un nuevo detalle que no se conocía hasta el momento: "Es noche llamo a mi hermano me dice: 'no te preocupes que las niñas están aquí' y se escucha una discusión entre Pilar y su madre que las niñas, que no querían que se fueran con ese chico", pero asegura que no se llegaron a creer las amenazas de la presunta culpable del crimen: "Es una señora que discute, pero ni te imaginas que vaya a hacer eso" y asegura que en la llamada "se escucha un golpe" y le confirman "que son sus hermanos los que les están dando" antes de perder la comunicación con ellos.