La familia de 'El Piojo' habla del hermano todavía fugado: "No te puedo decir dónde está"

El primo del preso reconoce que 'El piojo' era un experto en la conducción: " No le da miedo nada y podría haberse dedicado a ser profesional del volante ". Además, el familiar añade que el detenido es "un tío de puta madre, ha tenido mala suerte y ha hecho alguna cosa que no debería de hacer".

El tío manda un mensaje a 'El piojo': "Que cumpla su condena y cuando salga le daremos un abrazo"

El tío de los fugitivos declara que a los dos hermanos "nunca les ha faltado de nada, su madre siempre les ha dado de comer y los ha tenido recogidos". Sin embargo, explica que 'El piojo' pasó a delinquir porque "si le das mala vida, no tiene trabajo, no tiene para pagar un piso, en esta sociedad que no te ayuda nadie... pues se tiene que dedicar a robar".