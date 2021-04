La falsa hija del emérito, sobre su paso por prisión y las estafas: "Me lo he pasado pipa"

Ana María aparece en la puerta de su chalé, en pijama de Mickey Mouse y en silla de ruedas

La presa manda un mensaje a todas las víctimas a las que ha estafado

Su paso por la cárcel, trato con presos, apodos y estafas, al detalle

La falsa hija del rey emérito habla en exclusiva con 'El programa de Ana Rosa' para analizar su paso por prisión, hablar abiertamente de las estafas realizadas y explicar a la audiencia cómo se encuentra tras ser desplazada hasta su domicilio para terminar de cumplir su condena.

La minusvalía de Ana María la ha sacado de la cárcel al no poder recibir la atención necesaria dentro del centro. La falsa hija del rey emérito aparece con un pijama de Mickey Mouse y sobre una silla de ruedas eléctrica, acude hasta la puerta del chalé en el que vive y, tras invitar a pasar a los reporteros, les da un amplio paseo por el porche del domicilio.

El paso de la falsa hija del emérito por la cárcel: "Me lo he pasado pipa"

La falsa hija del rey emérito se siente orgullosa tras su corto paso por la cárcel y declara abiertamente haber disfrutado en el centro: "Me lo he pasado pipa, pero pipa, pipa...". Luego, Ana María continúa dando detalles sobre su vida en prisión: "¡He montado cada una que para qué!".

La estafadora más conocida del país continúa sacando pecho de su estancia en prisión, confesando entre risas que a ella la llamaban "Infantita y a mis hijos los monarcas".

"Me acosté en la cama, llegó un compañero y me dijo '¡Ana María que te vas en libertad!", explica la detenida ante nuestros compañeros. Luego, dice la detenida: "Al llegar y no ver a nadie conocido, pues he llorado bastante".

Una promesa a las víctimas y confiesa que se estaba jubilando

En cuanto a las acciones realizadas para acabar entre rejas, Ana María explica a 'El programa de Ana Rosa' que lo descubierto solo es la punta del iceberg: "He hecho mil estafas que no me han pillado".

Cogen y en una cosa en la que no me he metido mucho, a tomar por saco", dice sobre el motivo de su detención. "Yo me estaba jubilando, y a las 05.20 horas de la mañana entran con metralletas, fueron a entrar a ver la caja fuerte y había 52.000 euros", confiesa la presa