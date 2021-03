Ana María, falsa hija del rey emérito, ha estafado miles de euros a diferentes personas

El Programa de Ana Rosa habla en exclusiva, por teléfono, con la acusada de estafas

Ana María asegura que podría devolver todo el dinero estafado

El programa ha hablado en exclusiva con la falsa hija del rey, Ana María, la que hace unas semanas se comunicaba con el mismo a través de una carta. Esta mujer habla por primera vez a través del teléfono con una compañera, desde la prisión donde se encuentra y reconoce abiertamente todas las estafas que ha hecho durante todos estos años.

La falsa hija del rey emérito cuenta por qué empezó a estafar

Ana María explica que todo empezó hace más de treinta años: "Es una historia muy curiosa porque yo fui estafada. Yo me vi con un vestido de novia comprado... es una historia muy triste y no me gusta dar pena". Y es ahí cuando empieza su historia delictiva: "Mi primera estafa fue al Opus Dei. He estafado a bancos, a notarios... en la última estafa hay hasta un obispo". Y aunque no quiere dar datos concretos de sus engaños, sí afirma que ha sido mucho el dinero que ha robado: "Las cantidades que dicen, generalmente, son mucho más pequeñas de los que en realidad he estafado".

Esta mujer no se arrepiente de haber llevado esta vida

"Es la vida que me ha tocado vivir. A ver, te explico, uno no se levanta por la mañana y dice: 'voy a ser estafadora'. Las circunstancias de cada uno te llevan a ser lo que eres", así explicaba su situación, lejos de arrepentirse de haber estafado miles de euros a cientos de personas. Además, esta mujer asegura que "sí" podría devolver todo lo estafado, aunque no ha querido dar más detalles de cómo y de cuánto es el dinero del que dispone.

¿Qué métodos utilizaba para engañar a estas personas?