La brutal agresión a un hombre en el metro de Madrid con un cinturón por pensar que le estaban grabando

Grupo de jóvenes roba en un centro comercial y después agrede a un hombre

El vídeo de la agresión al hombre en el metro

"¿Por qué me estás grabando? ¿A mí me estás grabando? ¡Te mato! ¡Te mato! Para de grabarme", estas son las palabras que repite una y otra vez el agresor en un tono alto y que se entienden perfectamente en el vídeo. También se recogen las palabras de otro de los pasajeros que intenta mediar en la agresión: "¡Ya está! ¿Qué os pasa?". Tras esto, los jóvenes fueron detenidos en la comisaria de Carabanchel, han pasado a disposición judicial. Ya habían cometido algunos robos en Leganés y además de esos robos se le imputan estas lesiones a esta persona, que no han explicado que hubiera un motivo para hacerlo.