El drama de una mujer de 70 años en un edificio lleno de okupas: "Vivir aquí es muy duro, yo me acababa de jubilar y esperaba vivir tranquila"

Los vecinos de el barrio de San Pedro del centro de Zaragoza denuncian que no pueden más, conviven a diario con okupas y aseguran que se ha convertido en el centro de la venta de droga de la ciudad. Muchas de las casas en las que se han instalado son propiedad de bancos y se encuentran en muy malas condiciones.

La dura situación de María Teresa, vecina que convive con okupas

Los okupas han quebrantado la convivencia de unos vecinos que si pagan sus casas, muchos de ellos hablan de mafia que alquila las casas a gente sin papeles, pero no quieren contarlo delante de la cámara por miedo por miedo, aunque en el programa han estado en directo con María Teresa, una vecina de 70 años que resiste en un edificio que prácticamente está íntegramente okupado y que se encuentra en muy malas condiciones: "El edificio tiene 5 pisos, muchos propietarios no hay, este edificio la mayor parte es del banco porque no podían pagarlo".