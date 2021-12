La familia de Pablo Sierra tiene muy claro que el joven de 21 años no se fue voluntariamente. Lo describen como un muy buen estudiante y una persona responsable. La noche de su desaparición había salido de fiesta con unos amigos, tenía planes para el puente para visitar a su familia y supuestamente fue visto por última vez volviendo a su residencia.

Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la familia del estudiante , comenta sobre la desaparición: "Es difícil de creer que sea voluntaria por la forma de ser de Pablo , por cómo acontece todo, pero tampoco tenemos que irnos al otro extremo". Además, el experto aclara: "Entre voluntaria y no voluntaria puede haber mil situaciones".

En referencia a los cambios de zona de búsqueda, el presidente declara: "Creo que es por descarte". Por otro lado, el hombre explica cómo funcionan las batidas: "Cuando haces una batida, y más dirigida por Policía Nacional en este caso, con todos los recursos que ha habido, y no da resultado, es absurdo seguir esta línea de batida en el mismo sitio". Además, Amills añade: "Por lo tanto entiendo que la policía hasta que no haya una pista donde realmente hacer otra batida, no se va a hacer".