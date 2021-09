Intentado contener las lágrimas, la madre de Marta Calvo confiesa: "pensaba que mi hija estaba ahí y que me la iban a devolver" . Mariano Navarro explica que ya son " 22 meses buscando a Marta . Hemos llegado a un punto en el que esto es insostenible, está generando un sufrimiento cada vez mayor y ya no sabemos cómo manejarlo".

La madre de Marta Calvo sigue confiando en que encuentren a su hija, pero no sabe qué pensar, "si se han ido de ahí porque hay mejores pistas", según han comentado a Marisol "'siempre hay'''. Pero no puede evitar tener un sentimiento de desesperanza, "pensaba que me la iban a devolver y no ha sido así".