La madre de Marta Calvo, sobre la nueva búsqueda: "Creo que me la van a devolver y veré la realidad"

Marisol, la madre de Marta Calvo, comparece en 'El programa de Ana Rosa' después de que se reabra la investigación de su hija en una nueva zona que no había sido investigada hasta el momento. La mujer, muy nerviosa, tiene la esperanza de que esta pesadilla llegue a su fin.

La madre de la víctima, casi entre lágrimas durante la conexión, declara: "Estoy contenta, pero a la vez... realmente estoy muy nerviosa, si encuentran a mi hija y me la dan, que es lo que quiero, es cuando veré la realidad". "Lo único que pido es que me den a mi hija, tengo toda la esperanza puesta en los cuerpos de seguridad de que me la van a devolver", continúa diciendo Marisol.