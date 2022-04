La madre de la menor que recibió una brutal paliza de su novio en Jerez: "Tiene 50 mordiscos, la mandíbula desplazada y músculos de la mano partidos"

El supuesto agresor es reincidente y no sería la primera vez que ataca a una chica de 16 años con la que estaba saliendo, siendo él también menor de edad. La madre de la reciente víctima asegura que su hija se encuentra en estado de "shock" y cuenta cómo se enteró de los sucedido: "La llamé porque se fue el fin de semana a casa de su pareja, me dijo que estaba bien y que después me llamaba". La mujer declara que le parecía "extraño" su comportamiento y llamó al presunto agresor: "Me dijo que ella estaba mal, que estaba en la cama y no quería coger el teléfono" .

Después de esquivar las exigencias de la madre, el sospechoso colgó. Los hermanos de la joven fueron a buscarla y vieron cómo el agresor la "dejaba junto a unos cubos de basura" antes de salir corriendo. La mujer recuerda las palabras que usó su hija para engañar a su pareja y que la dejara marchar: "Tú nunca me has pegado, le diré a mi madre que he salido sola y que me han agredido". Además, comenta que la chica "se intentó tirar por la ventana y se arrodilló pero no paraba de pegarla. La puerta estaba cerrada con llave y no veía la forma de salir de ahí, me dijo que veía la muerte...".