Una mujer recupera su casa okupada después de tres años: "Han destrozado mi vida, todo por lo que he luchado"

La okupa antes de irse ha destrozado la casa y se ha llevado los muebles

Lourdes, la que ha hablado con un equipo de 'AR' en directo, compró esa casa con 19 años y durante estos años ha seguido pagando la hipoteca para que vivieran otras personas: "cuando quise acceder a la vivienda me abrió una mujer presentándose como la dueña de la casa y le dije que no, que era yo". Explica el perfil de los okupas: "Era española, es de Córdoba y tiene familiares al rededor de mi vivienda. Todos viven cerca de mi piso". Y cuenta que en estos tres años no ha obtenido ayuda de nadie: "He pasado un procedimiento muy costoso con mi nomina y no me ha ayudado nadie. Además, me he dado cuenta que yo haciendo todas las cargas del piso, ella tenia una ayuda de 909€ de los Servicios sociales, ¿cómo es posible que una señora okupa una vivienda y se le esté premiando con 900 euros al mes?