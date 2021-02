Una mujer de 56 años asesinada en Linares: los operarios de limpieza encuentran el cuerpo entre unos contenedores de basura

Unos operarios de la limpieza Linares, Jaén han encontrado el cuerpo con signos de violencia de una mujer de 56 años fallecida entre unos contenedores de la basura. Hay un detenido que ha confesado el crimen después de que la policía llegase hasta su casa siguiendo el rastro de sangre. Este hombre declara que le ha matado porque le estaba extorsionando y ahora investigan la relación entre ellos: "Es que me estaba chantajeando, me pedía dinero, me he vuelto loco", esta es la confesión de Francisco, el supuesto asesino, que aparece en el atestado del caso, al que el programa de 'AR' ha tenido acceso en exclusiva.