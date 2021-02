La mujer del hombre que recibió una paliza ante su hija en Linares: "Al padre se le cae el alma al ver cómo está la niña"

Inma, mujer y madre de los agredidos en Linares: "La niña está pasando una crisis"

"Lo estamos pasando muy mal por lo de la niña porque ella está sufriendo una crisis y está mal", continúa la entrevistada. La pequeña no olvida las imágenes de cómo los agentes la agredieron y su marido está sufriendo un dolor inmenso por su hija: "Es lo que peor lleva, tú le preguntas al padre y no le duele nada, no habla, no habla, no habla... le duele cómo está su hija".".