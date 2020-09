Nacho Vidal, entre lágrimas, sobre el ritual del sapo: "¿Sabes qué se siente cuando alguien muere en tus brazos?"

"Me dijo que lo había tomado anteriormente, le miré a los ojos y le dije yo no soy chamán, no soy tu maestro, simplemente te voy a acompañar con la medicina", aclara el actor. Luego, Nacho Vidal explica que le dijo a la víctima: "¿Confías en mí?". Luis Sabat dio el visto bueno y el acusado pasó a abrazarlo, darle la droga y, como explica en el vídeo, "empezó a chupar".