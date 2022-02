Natasha, escondida en un pueblo con sus hijos, se derrumba: "Lucharemos, no queremos un pasaporte ruso"

En cuanto a las discrepancias entre Rusia y Ucrania, Natasha explica cuál era el sentir de los ciudadanos: " No esperábamos que fuese tan grande el conflicto , tan horroroso y terrible". Eso sí, explica que todos los ucranianos van a dar todo por su tierra: "No son sólo los militares, también cada ciudadano que protege a sus madres, mujeres y niños, la fuerza que tenemos es muy potente, somos muy poderosos".

Por último, la entrevista reitera que no piensa abandonar su tierra: "Mi marido me propuso huir del país, pero aquí tengo a mi hermano, a mis padres, a mi marido, a muchos parientes y no me imagino vivir en un país fuera de Ucrania sin tenerlos a mi lado".