Alexander, la víctima, ha sido operado en el hospital de un traumatismo craneoencefálico y la reportera informa a Patricia Pardo que los doctores " no tienen demasiadas esperanzas de que despierte del coma". El padre, totalmente hundido, confiesa: " El médico me ha dicho que si no se recupera esta semana lo van a desconectar del aparato ... estoy muerto yo".

"No he dormido desde el sábado, no puedo. Es mi hijo, no puedo dormir, no puedo comer, no puedo nada", dice a la reportera. Luego dice sobre la agresión y la paliza al joven que defendió a una amiga: "¿Por qué le han dado en la cabeza? ¿Por qué no le han dicho: 'vete a casa'?".