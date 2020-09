Ana Rosa reacciona tras ver la actitud de los okupas de Mataró: "Es el mundo al revés"

Los okupas de Mataró tienen un claro objetivo, okupar un edificio entero y para ello, le hacen la vida imposible a los vecinos , que por su cuenta están luchando desesperados para poner mantener sus viviendas y no tener que marcharse a otro lugar.

Tras conocer este caso de okupación Ana Rosa ha vuelto ha mostrar su indignación: "El mundo al revés, o sea que los que estorban los vecinos que llevan ahí toda la vida". Vecinos que no han querido hablar por miedo, pero desde el programa si que han podido conocer más la situación por unos residentes de la zona que han puesto a la venta su vivienda por todo lo que está ocurriendo a su alrededor: "Tenemos miedo por nuestros niños. No podemos tener una vida normal ni tranquila. Es insoportable, cada semana ocurre algo. Hemos decidido cambiarnos de barrio por lo que estamos viviendo", explican y la presentadora reacciona a sus declaraciones: "No parece normal que los vecinos se tengan que marchar y los okupas se hagan dueños de la situación".