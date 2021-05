La mujer empieza a contar al juez, nerviosa: "Era celoso, me controlaba" . Además, matiza: "Desde el primer momento que yo conocí a César, él aparecía donde yo estaba..." . La ex pareja del criminal declara, con la respiración entrecortada: "He tenido muchísimos episodios violentos con él" .

Y entra en detalles: "Y en la calle, cogió una bombona de butano y me la tiró, encima". La expareja del acusado sigue su discurso con la voz temblorosa: "No me dio, pero me tuve que meter en el coche, tuve que cerrar el coche...". La mujer termina el relato entre lágrimas: "Y me rompió el espejo retrovisor".