Rosa Peral, del crimen de la Guardia Urbana, desde la cárcel: "Jamás hubiese matado a Pedro"

'El programa de Ana Rosa' consigue el testimonio, en exclusiva, de Rosa Peral desde prisión. La autora del famoso crimen de la Guardia Urbana cumple 25 años de condena por haber sido la protagonista del asesinato de su novio junto a la ayuda de su amante.

Miquel Valls es el periodista que ha tenido acceso a la reclusa. El reportero realizaba una entrevista telefónica a Angela Dobrowolski, expareja de Josep María Mainat y que se encuentra en prisión, cuando ésta sorprende al reportero diciéndole que tiene una amiga que quiere hablar con 'El programa de Ana Rosa'.

El periodista se sorprende ante las palabras de Angela y accede a escuchar la petición de la otra presa. "Hola, soy Rosa", dice con un tono serio. El reportero, intuyendo que podríamos estar hablando de la autora del crimen de la Guardia Urbana, pregunta: "Hola Rosa, ¿eres Rosa Peral?". Ella afirma inmediatamente: "Sí".

Rosa Peral, sobre la justicia y su estado anímico

Rosa Peral se pronuncia sobre la amistad con Angela Dobrowolski: "Estamos en la misma cárcel". Tras confirmar su identidad, la reclusa explica cómo se siente en prisión: "Estoy fatal, fatal, lo peor que llevo es no ver a mis hijas, el no estar con ellas y que se haya hecho tanta injusticia".

La protagonista declara que "se ha hecho todo tan sexual" y matiza que su juicio también ha sido "sexual". Se declara inocente en todo momento y tiene claro que ha acabado en prisión por "el tema mediático, que me ha hecho mucho daño".

"Me arrepiento de no haber podido ir antes a la Policía y no haber podido protegerlo", dice la protagonista sobre la muerte de Pedro.

Rosa Peral, sobre la muerte de Pedro Rodríguez

"Yo lo tenía todo, tenía la custodia de mis hijas, mi casa, una carrera por delante, estaba intentando ascender a Cabo, ¿qué me iba a hacer a mí realizar una barbaridad así a una persona que me estaba ayudando?", manifiesta sobre su vida personal y laboral antes de la cárcel.

Rosa Peral reitera su inocencia y declara: "Por supuestísimo, jamás hubiese matado ni a Pedro ni a nadie". Además, se justifica añadiendo que "los peritos forenses lo dicen".

"¿Te has parado a pensar que Albert tenía dos hermanos que estaban en la cárcel? ¿Por qué nadie lo sabe? Si queremos conocer a las dos personas... ¿por qué nadie se ha parado a pensar si Albert tenía o no tenía pareja en ese momento? Todo el mundo sabía si yo tenía o no tenía, o lo que se han inventado".

Las armas de seductora de Rosa Peral

"Eso digo yo, porque lo que no entiendo entonces es por qué Albert no vino a vivir conmigo, por ejemplo", dice sobre la facilidad de convencer a las personas con sus dotes seductoras. También dice: "Si yo seduzco a todo el mundo, ¿por qué me han cambiado tantas veces de cárcel?".