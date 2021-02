Los mensajes entre Pablo, el marido de la víctima y Sandra, la mujer del asesino

Los mensajes entre Sandra y Pablo podrían probar que habría una relación sentimental entre ambos. La mujer se insinúa en varias ocasiones a su compañero de trabajo: "Las ganas que tengo de ti no son pocas". En otro de los WhatsApp Sandra asegura que ha tenido que rechazar en varias ocasiones a otro compañero de trabajo: "Me entró, pero de forma animal". Lo que utiliza para hacer reaccionar a Pablo: "Me entró dos veces y de ti todavía estoy esperando la primera. Si hoy estuviéramos solos tú tendrías que hacerme los mismo".