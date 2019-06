Lequio: “Cuando veo a Marta en la televisión me da la sensación que siente vergüenza de Chelo”

Chelo García Cortes se encuentra en ‘Supervivientes’ intentando aguantar lo que queda de concurso, pero tras informarle que Marta no iba a ir a verla, Chelo se ha venido abajo totalmente. La concursante se quejó de que otras concursantes recibían visita y ella no, a lo que Jorge Javier le contestó que Marta había rechazado ir a la isla.

Los colaboradores han comenzado a especular sobre cuáles son los motivos por los que Marta ha decidido no visitar a Chelo. Algunos hablan de que ha sido por motivos de dinero, otros hablan de que Marta está pasando por un mal momento, al estar sufriendo una depresión. “Las pocas veces que Marta ha ido a la televisión me ha dado la sensación de que siente vergüenza de Chelo”, comentaba Alessandro Lequio, al que no apoyaron sus compañeros, los cuales alegaron que a marta no le gustaba la televisión. “Todos podemos tener parejas que estén con nosotros aunque no les guste la televisión”, le contestaba Joaquín Prat.