Una de las víctimas del violador del ascensor: “Las secuelas no se curan 27 años después"

Una de las víctimas de Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor, ha hablado con ‘El Programa de Ana Rosa’ 27 años después de sufrir una violación. Cuando esto ocurrió, esta mujer tenía 18 años: “Después de 27 años las secuelas no se curan” .

Esta mujer no se siente más segura a pesar de la nueva condena de 96 años de cárcel para Gallego: “El único consuelo que me queda es que si llega a salir de la cárcel, no creo que pueda violar a nadie más por la edad”. Cuando en 2013 fue puesto en libertad por la derogación de la doctrina Parot, esta mujer admite que se sintió totalmente hundida.