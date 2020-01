Investigación | Un experto en fundición analiza una joya de Tous: "Solo hay 80 céntimos en plata"

Cuando la reportera acude a una tienda a comprar un par de piezas, una de las dependientas explica que las piezas no son íntegramente de plata, añadiendo que están rellenas de "una especie de metacrilato para que no se abollen".

En otra tienda, el dependiente le cuenta otra versión distinta. Dice a la reportera que las piezas están huecas y no tienen relleno de ningún tipo. Cuando la reportera acude con las piezas a un local donde compran oro, la responsable dice que no está interesada debido al contenido en plástico que tiene:"Tengo que quitarte el plástico y sacar la lámina nada más, no te merece la pena".