Valeria Quer defiende a su padre en su versión: “Mi madre bajó directa a por mi padre al garaje y subió muy alterada”

Valeria cuenta que su madre comenzó a echar la culpa a su padre de todos los problemas familiares, con la intención de hacer daño, lo que provocó que Valeria la echara de casa. Fue entonces cuando su madre bajo al garaje a por su padre: “Mi madre bajo directa a por mi padre y subió muy alterada, y me contó que se había lanzado contra el coche de mi padre a gritarle, pero a partir de ese momento me dio una versión inverosímil”. Valeria achaca todos estos problemas de su madre a no haber superado la pérdida de Diana