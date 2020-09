Vecinos de la mujer asesinada y metida en un maletero: "Escuchamos gritos, arcadas y después un silencio total"

Según los vecinos del piso donde vivían el 23 de agosto se escuchó una gran discusión entre la pareja: con golpes, gritos, ruidos de sillas y momentos más tardes citan que se escucharon unas arcadas, como si no pudiera respirar y justo después un gran silencio. Después de esto os vecinos explican que no han vuelto a ver a la pareja y lo siguiente que se conoce es que apareció el cuerpo de Jessica a apenas 200 metros de la casa en un descampado y en el maletero de su coche. El cuerpo presentaba signos de violencia, con tierra y semidesnudo. La chica llevaba viviendo con su presunto asesino 9 meses en Valencia, un hombre que quienes le conocen le definen como controlador, muy celoso y posesivo y ahora, siendo el principal sospechoso de este asesinato, sigue en paradero desconocido.

La zona en el que se encontró el cadáver tiene muchos inmuebles al rededor, y el programa ha hablado con una de las vecinas que vive en uno de ellos y que fue testigo del momento en el que se encontró el cuerpo en el maletero: "Escuchamos una chica llorando bastante mal y nos llamó la atención, nos asomamos y vimos a la policía que estaba hablando con el grupo de personas, pero no le damos la importancia que luego hemos sabido". Sobre cómo acabó todo: "No esperábamos ese desenlace, pensábamos que se trataba de un robo, pero cuando pasaban las horas creímos que había pasado algo grave y cuando ya vimos el cuerpo de la chica nos quedamos destrozadas". Sobre el coche: "Dicen que llevaba ya tiempo aparcado, pero yo creo no que no llevaba tanto, a lo mejor dos días o así".