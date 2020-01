Un amigo de los tres chicos afganos: “Escuché a la gente que estaba en la casa riéndose, tanto hombres como mujeres”

‘El Programa de Ana Rosa’ ha podido acceder en exclusiva a dos testimonios claves para la investigación de la presunta agresión sexual de tres hermanas americanas en Murcia, la cual se investiga que sea falsa. Uno de los testimonios es de una vecina, la cual no escucho nada raro: “Escuche a gente, pero sobre todo una respiración muy profunda, no eran sollozos ni gritos. Después escuche más voces y me tranquilicé, nadie pedía auxilio”.