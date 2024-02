Los vecinos se ponen en huelga y ponen contra las cuerdas a Nacho: "Me habéis dado una puñalada trapera"

Nacho no está pasando por su mejor momento y es que, tras la asociación con la familia de Balbina en la que hay por medio negocios turbios, los p roblemas no dejan de surgirle en el pueblo, todo unido a que acaba de enterarse que su mujer le ha puesto por cuernos.

La última para el pelirrojo ha sido que todos decidían ponerse en huelga , algo que este no se esperaba y de lo que Juanjo le advertía: "Tienes que pararlo, negocia, miente, haz lo que quieras, pero para esto que tienes todas las empresas en huelga , paradas y con un piquete informativo encabezado por Desiderio".

"Me habéis dado una puñalada trapera, ¿qué es eso de una huelga sin avisar? Eso no va así, se negocia y si no se llega a un acuerdo entonces se usa para presionar. Muy feo, hasta la guerra tiene sus normas", entonaba Nacho en su reunión con los huelguistas del pueblo y ante las explicaciones de estos Juanjo tomaba la palabra: "Deberiaís pisar el suelo que pisa Nacho porque él crea riqueza y vosotros sois parásitos".