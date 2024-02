Cándido se hace viral por su emocionante discurso de la España vaciada: "Eres 'trending topic"

"Para mí, mi pueblo no son solo casas y adoquines, es todo lo que tengo, mi vida. Nosotros también existimos, cada pueblo que se vacía es una derrota para el país, una tragedia nacional", entonaba Cándido, que no podía evitar emocionarse en medio de sus palabras: "Señor Sánchez, señor Feijóo, perdón por llorar, pero estas no son solo mis lágrimas, son las de todas las personas de campo que les pide ayuda".