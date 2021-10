Moncho y Noemí no terminan de aceptar "el intercambio de energías" y se lía la marimorena

El recién llegado a Peñafría propuso un "intercambio de energías" al que Moncho no pudo decir que no tras una bronca de Ruth sobre el "amor libre". Noemí, amiga de Ruth y compañera de Maharishi Orestes, y Moncho vieron finalmente cómo sus parejas lo hacían bajo las estrellas, pero ellos no se vieron capaces de hacer lo mismo.