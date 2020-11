Una primavera muy lluviosa

Más flores silvestres por el confinamiento

En segundo lugar, no hay que olvidar que el confinamiento se ha traducido en más flores silvestres, que brotaban en las aceras y en los márgenes de las carreteras. Esto ha supuesto un boom no solo para las mariposas , también para otros insectos como las abejas.

“No han cortado las plantas, se ve agreste. Espero que no las corten. ¡Hoy he estado de nuevo y he visto 8 mariposas!”, contaba esta voluntaria el 15 de junio desde la Plaça Gaudí de Barcelona, según recoge Sinc.