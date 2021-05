Dentro de unos días, miles de millones de cigarras –hay quien habla incluso de billones– emergerán del suelo en 15 estados de Estados Unidos . Nueva York, Virginia o Michigan se verán invadidas de manera repentina por esta ‘tormenta perfecta’ que ocurre cada 17 años. Quienes recuerdan episodios anteriores dicen que su particular sonido puede sonar tan fuerte como una cortacésped. Pero ¿qué han hecho 17 años bajo tierra?

El brote de cigarras ‘Brood X’ es la peor pesadilla de millones de estadounidenses. Cada 17 años, en la recta final de la primavera, el suelo se calienta y las cigarras aprovechan la noche para salir por los túneles que han excavado en busca de árboles a los que escalar. Se desprenden de su piel y sobreviven como pueden a los depredadores , que no son pocos. Perros, aves, incluso hormigas las acechan, y con el tiempo han pasado a formar parte del recetario de unos cuantos humanos, también.

El ciclo de 17 años de las cigarras

En su blog, cuenta cómo pasa la cigarra los 17 años bajo tierra: chupando la savia de los árboles. Cuando alcanzan la madurez, salen para mudar la piel, como decimos, y para batir sus alas por primera vez, pero no es fácil sobrevivir, así que salen por la noche.

¿Pueden picar a humanos o animales las cigarras?

Los expertos dicen que, a pesar de la inquietud que pueden provocar en algunas personas, no se trata realmente de una invasión, incluso podríamos decir que es un buen síntoma que siga produciéndose esta aparición masiva de las cigarras. El cambio climático no ha podido con ellas hasta el momento.

Más allá del pánico a los insectos o del rechazo al mal olor que desprenden cuando mueren en masa, además del susto si se te posa una estando desprevenido, las cigarras no hacen daño a nadie. Los perros y gatos pueden regurgitar por una sobreingesta, pero no enfermarán por comerlas. No son tóxicas.