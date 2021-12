Por la noche, eso sí, déjalo en casa (si es un gato no lo dejes salir a darse un paseo esa noche), para que no esté tan cerca del ruido. Esto podría estresarle y causarle un ataque de ansiedad.

No todo el mundo tiene animales en casa. Para muchas personas, el trato con tu mascota será terreno inexplorado, por lo que es importante dar unas pautas a tus invitados en Nochevieja para que sepan cómo comportarse –respetar su espacio seguro, no correr por la casa, agarrarlo o hacer ruido, ya sea gritando con un instrumento–, de manera que no estresen al peludo de la casa.