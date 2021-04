Los investigadores lo han apodado 'El Unicornio', en parte porque es, hasta ahora, único en su clase, y en parte porque se encontró en la constelación de Monoceros , 'El Unicornio'. Los hallazgos se publican en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Un tamaño muy pequeño para ser un agujero negro

El agujero negro parece ser el compañero de una estrella gigante roja , lo que significa que los dos están conectados por gravedad. Los científicos no pueden ver el agujero negro; son, por definición, oscuros, no solo visualmente, sino para las herramientas que usan los astrónomos para medir la luz y otras longitudes de onda.

Pero en este caso, pueden ver la estrella compañera del agujero negro. Esa estrella había sido bien documentada por sistemas de telescopios, incluido TESS, un satélite de la NASA que busca actualmente planetas fuera de nuestro sistema solar. Los datos al respecto habían estado ampliamente disponibles, pero aún no se habían analizado de esta manera.

Cuando Jayasinghe y los otros investigadores analizaron esos datos, notaron que a lgo que no podían ver parecía estar orbitando al gigante rojo, lo que provocó que la luz de esa estrella cambiara en intensidad y apariencia en varios puntos alrededor de la órbita.

‘El Unicornio’ está distorsionando una gigante roja

Durante aproximadamente la última década, los astrónomos y astrofísicos se preguntaron si no estaban encontrando estos agujeros negros porque los sistemas y enfoques que usaban no eran lo suficientemente sofisticados para encontrarlos. O, se preguntaban, ¿simplemente no existían?