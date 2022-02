"Múltiples análisis realizados por los pronosticadores del SWPC indicaron una velocidad aproximada de CME de 662 km/segundo y una ventana de llegada a la Tierra desde finales del 1 de febrero hasta principios del 2 de febrero ET", ha comunicado el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (SWPC). "Es probable que cualquier condición de tormenta geomagnética persista hasta el 3 de febrero a niveles de debilitamiento, por lo tanto, una alerta de tormenta geomagnética G1 (Menor) está en vigor para el 3 de febrero". Esto provocará un aumento de las auroras boreales, no obstante no afectará a las redes eléctricas y los satélites.