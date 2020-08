El cielo es azul: cuáles son las causas de que lo veamos de ese color

¿Por qué el cielo es azul y no de cualquier otro color? Seguro que es una pregunta que te has hecho más de una vez, o tal vez alguien te la haya planteado y no has sabido cómo responder. La explicación corta es que, cuando la luz del sol llega a la atmósfera de la Tierra y se dispersa en todas direcciones por los gases y las partículas que se encuentran en el aire, la luz azul se esparce más que la que presenta otras tonalidades porque viaja en ondas más cortas. La versión extendida de la explicación del color azul del cielo te ayudará a comprenderlo mejor, partiendo de algunos conceptos básicos dentro del mundo de la óptica. ¿Por qué es azul el cielo y cómo explicar de forma sencilla que lo veamos así?