Los satélites de la constelación Starlink de SpaceX están invadiendo las vistas de asteroides cercanos a la Tierra de los astrónomos. No obstante la operación científica se vería poco afectada en general.

Los hallazgos, publicados en la edición del 17 de enero de The Astrophysical Journal Letters , muestran que aparecen 5.301 rayas de satélite en imágenes de archivo tomadas entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021.

"En 2019, el 0,5 por ciento de las imágenes del crepúsculo se vieron afectadas, y ahora casi el 20 por ciento se ven afectada s", dice en un comunicado Przemek Mróz, autor principal del estudio y ex becario postdoctoral de Caltech que ahora se encuentra en la Universidad de Varsovia en Polonia.

"No esperamos que los satélites Starlink afecten las imágenes que no son del crepúsculo, pero si la constelación de satélites de otras compañías entra en órbitas más altas, esto podría causar problemas para las observaciones que no son del crepúsculo", dice Mróz.