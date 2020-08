Los satélites de Amazon, un estorbo para los astrónomos

Proyecto Kuiper

La idea del proyecto Kuiper de Amazon es enviar en total 3.236 satélites a alrededor de 600 kilómetros de altura. Todavía no ha dicho cuándo lo hará ni cuál será el coste total.

Como señala el The New York Times, no existen límites legales por el momento para gobernar cómo los satélites interactúan con los datos científicos. Eso sí, tanto SpaceX como Amazon han expresado su interés por trabajar con los astrónomos para mitigar la interferencia de sus satélites en la observación del cielo.