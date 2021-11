Con la llegada del frío a España más de uno ha tenido que sacar ya el abrigo, la bufanda e incluso los guantes para salir a la calle. No obstante llevar muchas capas no siempre garantiza que vayamos a sentirnos más calentitos y, sobre todo al caer la noche, empiezan las tiritonas y los estornudos por la bajada brusca de los termómetros. Toma nota de estos consejos para abrigarte en condiciones y no pillar un resfriado.