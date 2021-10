Investigadores del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California y la Universidad de California, Irvine, han descubierto un proceso de hielo que pudo haber causado que un iceberg del tamaño de Delaware se rompiera la inmensa plataforma de hielo Larsen C de la Antártida en el invierno del hemisferio sur de 2017.

Pero la forma en que las plataformas de hielo están respondiendo al calentamiento no se comprende completamente . Los científicos han sugerido que los ciclos de congelación y descongelación de agua de deshielo acumulada sobre el hielo están haciendo que las fisuras crezcan. Pero si ese es el caso, ¿cómo podría Larsen C liberar su iceberg gigante en invierno, cuando el hielo había estado congelado durante meses?

Cuando se acumula en una grieta en una plataforma de hielo, crea una capa delgada tan dura como el hielo circundante que mantiene unida la grieta. A los lados de las plataformas de hielo, capas de mélange pegan el hielo a las paredes de roca que lo rodean. “Siempre sospechamos que esta mezcla jugó un papel clave, pero hasta hace poco no teníamos buenas observaciones de sus características”, dijo Eric Rignot, profesor de UC Irvine y coautor del estudio, publicado en Proceedings of the National Academy os Sciences.