No es raro que los almendros despunten en invierno unos días o semanas antes de la primavera, pero lo de este año está siendo excepcional. En el Retiro, los almendros empezaron a florecer ya el 1 de febrero, y los 1.500 árboles que adornan la Quinta de los Molinos comienzan a recibir sus primeros visitantes, cámara en mano, para fotografiar la belleza del parque.

Para llegar a esta conclusión, los científicos analizaron los flujos de carbono de la vegetación, ya que cuando las plantas se despiertan comienzan la fotosíntesis y cambian los flujos de carbono, registraron 'in situ' la salida de las hojas y comprobaron a gran escala con imágenes de satélite los cambios en el verdor de la vegetación.

La floración adelantada es una amenaza global dado que, como demuestra el estudio, se produce no solo en la Península Ibérica sino en todo el Hemisferio norte.

La floración prematura plantea el riesgo de que las heladas destruyan la planta y la cosecha posteriormente. Además, obliga al resto del ecosistema a adaptarse, cosa que no ocurre. Si todo el entorno se adelantase a la primavera al mismo ritmo, no habría problema, pero no es así.