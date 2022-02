La mitad del campo ya está en alerta por sequía en España, y los embalses han perdido cerca de 10.000 hectómetros cúbicos respecto a la media de la última década. La situación es crítica, y lo peor: no parece estar llegando a su fin. Si las lluvias no llegan, y todo apunta a que no lo harán en la medida que se necesitan, no se descarta que se produzcan más cortes de agua en los próximos meses.